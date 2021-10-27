Bağımlılık ile Mücadele için bilgilendirildiler

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde “Bağımlılık ile Mücadele” Başlıklı Konferans gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Biriminin katılımıyla fakültemiz öğrencilerine yönelik ‘Bağımlılıkla Mücadele' konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Emre Bodrumlu; bağımlığın toplumsal bir problem olduğunu belirterek madde bağımlılığının yanı sıra alkol ve dijital bağımlılık olmak üzere bağımlılığın her türlüsü ile mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Bodrumlu; sağlıklı bireylerin de bağımlılıktan uzak durması açısından bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu vurguladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü J. Asb. Kd. Başçavuş Nevzat Özdemir ve Uyuşturucuyla Mücadele Kısım Amiri J. Asb. Kd. Başçavuş Kemal Demirkol verilen konferansta bağımlılığa yol açan maddeler ve olası riskler hakkında bilgi verdi. Konferansta; madde bağımlılığının sonuçları, alınması gereken tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Konferansın ardından Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu tarafından katkılarından dolayı teşekkür belgelerinin takdimiyle konferans sona erdi.