Bağımlılıkla Mücadele İl Komisyon kurulu toplandı

Kentte 2018 yılında bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemlerin değerlendirildiği Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu son toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı. Kurum ve kuruluşların 2018 yılında bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Vali Bektaş tarafından, toplumu doğrudan ilgilendiren bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekilerek ilgililerce çalışmaların aksatılmadan, titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.