İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağımlılıkla Mücadele İl Komisyon kurulu toplandı

Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı.


Kentte 2018 yılında bağımlılıkla mücadeleye yönelik yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile alınan önlemlerin değerlendirildiği Bağımlılık İle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu son toplantısı Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı. Kurum ve kuruluşların 2018 yılında bağımlılıkla mücadele çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda Vali Bektaş tarafından, toplumu doğrudan ilgilendiren bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekilerek ilgililerce çalışmaların aksatılmadan, titizlikle yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.