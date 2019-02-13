Zonguldak'ta bağımlılıkla mücadele koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında yapılan toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının Ocak ayı içerisinde yaptığı bağımlılıkla mücadele çalışmaları ile 2018 yılı 12 aylık madde kullanım profil analiz formu verileri değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Zonguldak Yeşilay tarafından Türkiye Yeşilay Cemiyetinin 2019-2020 hedefleri ve faaliyetlerini içeren bir bilgilendirme sunumu yapıldı.