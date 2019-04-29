Bahar konserine ünlü bestekar Zekai Tunca konuk olacak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Türk Sanat Müziği Topluluğunun geleneksel bahar konserine Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Zekai Tunca konuk olacak.

Çaycuma Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğunun geleneksel “Bahar Konseri” bu yıl Türk müziğinin büyük bir ismini konuk sanatçı olarak ağırlayacak. Şef Levent Özger yönetimindeki konser 30 Nisan Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Aynı zamanda topluluğun kuruluşunun 20. yılının da kutlanacağı konser Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Topluluk Başkanı Hamza Başören, “Bu yıl topluluğumuzun 20'nci kuruluş yıldönümü. Düzenleyeceğimiz bahar konserinin bu yıldönümünün anısına daha görkemli olmasını istedik. Türk müziğinin yaşayan en değerli isimlerinden biri, gerçek bir müzik efsanesi, bestekâr Zekai Tunca ile iletişime geçtik. O da bizleri kırmayarak davetimizi kabul etti. Konserimize katılarak şarkılarımıza eşlik edecek. Çaycuma'nın olağanüstü güzellikte bir gün yaşayacağını düşünüyoruz. Tüm halkımızı bu tarihi güne davet ediyoruz” dedi.