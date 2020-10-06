Bahçede yakılan ateş samanlığı küle çevirdi

Devrek'in Halilbeyoğlu Köyünde çıkan yangında bir samanlık kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesi, Halilbeyoğlu Köyü Çay Mahallesi Kılıçoğlu Mevkiinde bir vatandaşın bahçesindeki otları ateşe vermesinden dolayı kontrolden çıkan yangın samanlığı kullanılmaz hale getirdi. Devrek İtfaiyesi ve Devrek Orman İşletme Şefliği yangın söndürme ekipleri çıkan yangına kısa sürede müdahalede bulunarak alevlerin diğer samanlıklara ve yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına aldılar.

Meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı