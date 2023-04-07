Bakan Dönmez: "20 Nisan'da doğalgazı Filyos'ta tesislerde buluşturmuş olacağız"

Bakan Dönmez, enerjide dışa bağımlılığı tersine çevirmeye başladıklarını belirterek, "Ayın 20'sinde doğalgazı da karada Filyos doğalgaz işleme tesislerinde buluşturmuş olacağız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne geldi. Maden işçileriyle buluşan Bakan Dönmez; baret ve madenci lambası taktıktan sonra ferdi gaz maskesi eğitimi aldı. Bakan Dönmez ve beraberindekiler ardından yerin -173 metre altına inerek burada maden işçileri ile iftar yaptı. İftar yemeği sonrası yeniden yer üstüne çıkan Bakan Fatih Dönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinde maden işçilerinin kahramanlıklarına değinen Bakan Fatih Dönmez, "Bugün mübarek Ramazan ayının ortalarına eriştik. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ateşten kurtuluş olan şu günlerde biraz önce madenci kardeşlerimizle yerin eksi 173. metresinde birlikte iftar ettik. Sofralarını bizlerle paylaştılar. Onlara teşekkür ediyoruz. Hakikaten helal rızık peşinde, her türlü fedakarlığı kaçınmadan gösteren bir sektörümüz ve buralarda çalışan işçilerimiz, emekçilerimiz var. Ben huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yine bir kez daha canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olan fiilen yürüten madenci kardeşlerimiz, başta yöre halkı olmak üzere tüm milletimizin takdirini kazandı. Onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Neredeyse on bine yakın madencimiz arama kurtarma çalışmalarında bulundu ki bunun önemli bir kısmı da şu anda içinde bulunduğumuz Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndan katılan arkadaşlarımızdı. Yaklaşık dört binin üzerinde işçimiz oralarda bu çalışmalara katıldılar" diye konuştu.

"Enerjide üzerinde durduğumuz önemli hususlardan birisi tam bağımsız hale gelmek"

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı hamlelerle enerjide dışa bağımlılık oranını tersine çevirmeye başladığını aktaran Bakan Fatih Dönmez, Filyos'tan karaya çıkacak olan Karadeniz doğalgazına değindi. 20 Nisan günü törenle gazın karaya getirileceğini ifade eden Bakan Dönmez, "Enerjide bizim üzerinde durduğumuz önemli hususlardan birisi enerjide tam bağımsız hale gelmektir. Maalesef ülkemiz enerjide gerek doğal kaynaklar açısından gerekse diğer teknolojik açıdan dışa bağımlı bir ülke durumunda. Ama son yıllarda yapmış olduğumuz hamlelerle artık bu oranı tersine çevirmeye başladık. Gerek kömür üretimindeki artış gerekse diğer doğal kaynaklardaki ve yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı yapılan tesislerdeki kapasite artışı bizi dışa, dışarıya karşı bağımlı olmaktan kurtarır hale geldi. Tabii ki tek arzumuz, temennimiz tam bağımsız olmak. Bunun için de en önemli araçlarımızdan birisi de doğalgazdaki yeni keşfimizin milletimiz buluşacağı an. İnşallah yarın Filyos'ta da biraz sonra buradan Filyos'a geçeceğiz. Yerinde çalışmaları takip edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bayramdan önce Arife günü ayın 20'sinde de doğal gazı karada Filyos doğal işleme tesislerinde buluşturmuş olacağız" şeklinde konuştu.

"İlk etapta bin işçimizi istihdam edeceğiz"

Bakan Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekliye ayrılan işçilerin yerine ilk etapta bin işçi istihdam edeceklerini açıkladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne tam teçhizatlı yanık ünitesi kurulduğunu ve Çaycuma MYO'ya da deniz sondaj kulesi kurulacağını aktaran Bakan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu arada tabii birkaç hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada özellikle emekliliğe bağlı olarak bazı işçilerimizin işten ayrılmaları söz konusuydu. Ayrılan işçilerimizin yerine yeni işçi alma kararı aldık. İlk etapta bin işçimizi inşallah istihdam edeceğiz. Yakın bir tarihte de bununla alakalı duyurulara ve ilanlara çıkacağız. Yine Türkiye Festivalleri Anonim Ortaklığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tam teçhizatlı, tam donanımlı yanık tedavi merkezi oluşturdu. Sekiz üniteli yanık tedavi merkezi de başta Zonguldak olmak üzere komşu illere hizmet vermek üzere çalışır hale getirildi. Gönül ister ki tabii o ünitelere olmasın ama ihtiyacımız olduğu anda da buradan bir işçimizi veya bir vatandaşımızı daha uzak yerlere götürmeden anında tedaviye başlayalım müdahale edebilelim. O tesisimiz de ünitemiz de Sağlık Bakanlığı'na teslim ederek çalışır. Hale geldi. Yine Türkiye Petrolleri bu bölgede diyaliz merkezindeki ekipmanın yenilenmesi ile ilgili bir çalışma yürütüyor. Ayrıca Çaycuma'da Meslek Yüksekokulunda Deniz Sondaj eğitimi için öğrencilerimizin deneyimlerini arttırmak amacıyla sondaj kulesi kuracağız. Yani fiilen bir sondaj kulesi kurmak suretiyle oradaki gençlerimizin eğitiminde onların kullanımına sunmuş olacağız. Yine buradaki öğrenci kardeşlerimiz uluslararası standartlarda pratik eğitim alacaklar ve mezun olduktan sonra da çok rahatlıkla sahada gidip çalışabilir yetkinliğe gelebilecekler."

Bakan Fatih Dönmez, TTK'daki ziyaretin ardından Filyos'a hareket etti.