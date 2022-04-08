Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz Sondaj Gemisi'ni yeni görevine uğurlamak için geldiği Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, beraberinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Filyos Limanı'nda incelemelerde bulundu.

Önce 65 tonluk kuyubaşı vanalarını inceleyen Bakan Dönmez, daha sonrasında yardımcı gemi Seven Pegasus'a girerek bilgi aldı. Ardından keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak borular hakkında bilgi alan Bakan Dönmez, devam eden boru sevkiyatının 75'inin tamamlandığını öğrendi.