Bakan Kasapoğlun'dan Kömürspor'a tesis sözü

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Kömürspor'un tesis yapılması noktasında ki projelere, ''Yer bulun hemen çalışmalara başlayalım'' diyerek destek verdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar Zonguldak'ta yapılması gereken spor yatırımlarının yanı sıra devam eden yatırımlar hakkında Geçlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu makamında ziyaret ederek görüşmelerde bulundu. AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'in Zonguldak'taki spor yatırımları ile ilgili hazırlamış olduğu dosyayı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na teslim etti. Ak Parti Milletvekili Hamdi Uçar, Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile görüşmelerin olumlu geçtiğini söyleyerek, Bakan Kasapoğlu'nun Kömürspor'un tesis yapılması noktasında ki projelere, ''yer bulun hemen çalışmalara başlayalım''diyerek destek verdiğini söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Kömürspor'la ilgili önemli projeler olduğunu söyleyerek; ''Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nın genel bakım ve onarımlarının yapılmasının dışında ayrıca Şehir merkezinin dışında bir spor kompleksi projemizi Bakanımıza sunduk. Bu projenin içinde yeni bir stadyum, antrenman sahası ve Zonguldakspor için tesis binası olacak. Geniş kapsamlı bir spor kompleksi projesini Bakanımıza sunduk. Ayrıca bu tesisleri dışarıdan gelen misafir takımlarda kullanabilecek. Çok önemli ve güzel bir proje olan bu spor kompleksi için bakanımız “Yer bulun hemen çalışmalara başlayalım” ifadelerini kullandı. Proje 2020 yatırım programına yetiştirilecek. Bu spor kompleksinin dışında ayrıca Devrek'te yıkılan spor salonunun yerine yeni bir spor salonunun yapımı için görüş alışverişinde bulunduk. İl ve ilçedeki diğer spor yatırımları için de olumlu mesajlar aldık. Bir önceki Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da bizlere çok destek oldu. Gerek Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, gerekse önceki bakanımız Osman Aşkın Bak'a ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.