Bakan Özer, eğitim değerlendirme toplantısına katılacak

Dr. Mahmut Özer, 4 Şubat Cuma günü Zonguldak'a gelecek.

Dr. Mahmut Özer'in Zonguldak programı belli oldu. 4 Şubat 2022 Cuma günü karayolu ile Ankara'dan hareket edecek olan Bakan Özer, 14.00'te Zonguldak Valiliği'ni ziyaret edecek. Protokol tarafından karşılanacak olan Bakan Özer, Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret ettikten sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan değerlendirme toplantısı sonrası Bakan Özer, 5 Şubat Cumartesi günü Ankara'ya hareket edecek.