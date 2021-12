Bakan Pakdemirli'den muhalefete 'nankör' tepkisi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhalefetin politikalarının AK Parti'nin başarısızlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin başından gitmesine yönelik olduğunu söyleyerek, "Maalesef Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yılda her konuda her şeyde imzası, çok büyük hizmetleri varken muhalefet nankörlük etmiştir. Bugüne kadar hiçbir konuda hiçbir şeye aferin dememiştir" dedi. Bakan Pakdemirli, dövizin düşmesiyle birlikte piyasadaki fiyatlarda da önemli miktarda düşüş olacağının gözlemleneceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Zonguldak ziyareti kapsamında ilk olarak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Ardından AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret eden Bakan Pakdemirli, muhalefete yüklendi. AK Parti'nin 19 yıldaki başarısına değinen Pakdemirli, muhalefetin nankörlük yaptığını söyleyerek şöyle dedi:

"19 yıldaki başarımızı nesiller boyu daha ileri seviyelere taşımak için gerçek anlamda hizmeti gönül belediyeciliği ile ortaya koymamız lazım. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün Türkiye'de maalesef muhalefette çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Muhalefet tamamen yaptığı politikaları AK Parti'nin başarısızlığına, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin başından gitmesine, milliyetçi muhafazakar çizginin tamamen yönetim kadrolarından ayrılmasına ve kendilerinin ülkenin başına gelmesine yönelik siyaset güdüyorlar. Her parti siyaset için var. Ama her partinin de mutlaka belli bir planı, projesinin olması lazım. Ben bugün muhalefetin yaptığına bakıyorum da sürekli yalanın ipine sarılmak, sürekli yalan söyleyerek, sürekli bizi kötüleyerek, ülkenin kötülüğünü isteyerek, yurt dışına şikayet ederek belli bir noktaya getirmek istiyorlar. Halbuki yapılması gereken bir şey var. Her parti iktidarda olsun, muhalefette olsun vatandaşın ayağına gidecek, planı projesini anlatacak. Bizim eksiklerimiz varsa eleştirecek ama çözüm önerilerini de ortaya koyması lazım. Bu konuda hakikaten Türkiye'de çok ciddi muhalefet boşluğu var. Çok ciddi bir şekilde seviyesizlik var."

"Türkiye'nin istikrarıyla oynamayla alakalı senaryoları hep birlikte gördük"

Bakan Pakdemirli, muhalefetin tarımla ilgili iddialarına da, "İki gün önce Antalya'da tohumculuk kongresindeydim. Türkiye ihracatını dolar bazında 8.5 misli artırmış, üretimini dolar bazında 9 misli artırmış. Türkiye ihracat yapan, dünyada tohumculukta ilk ona giren bir ülke. Bunu biz söylemiyoruz, uluslararası kurumlar da söylüyor. Ama muhalefete bakarsan Türkiye'yi yabancı tohum firmaları istila etmiş, tarım bitmiş. Özellikle birçok alanı da kirleterek, sorumsuzca davranarak, birçok konuda da gençlerimizi biz tarıma çekmekte zorlanıyoruz. Halbuki tüm rakamlar tarımda her şeyin daha iyiye gittiğini gösteriyor. 2021 hasat yılı sezonu itibarıyla çiftçimizin kar elde ettiğini gösteriyor. Bu anlamda baktığınız zaman muhalefet ama sorumlu davranacağına sorunlu davranıyor. Bırakın eleştirmek, doğruları bükerek, hakikatleri bükerek, gerçekleri saptırarak, çarptırarak üç oy daha alır mıyız diye Türkiye'nin gıda ve gıda arz güvenliğiyle oynama var. Aynı şeyi, Türkiye'nin finansal istikrarıyla oynamayla alakalı senaryoları hep birlikte gördük" diye konuştu.

"Tayyip Erdoğan'a 'sus' diyenler dut yemiş bülbüle döndü"

Bakan Pakdemirli, doların yükselişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sus' diyenlerin doların düşüşünde sus pus olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan'a ‘sus' diyenler pazartesi akşamı doların düştüğü akşam sus pus kaldılar. Dut yemiş bülbüle döndüler. Sosyal medyada suratları böyle çıktı ortaya. Türkiye'nin kötülüğü üzerinden siyaset yapmanın anlamı var. Bunların siyaseti bu kadar dar. Beyinleri, zihinleri bu kadar dar. Çapsızlıkları bu kadar. Maalesef ülkenin kötüye gitmesinden medet umanlar, bunların ayakları takılsın, yere düşsün, yerden kalkamasın da biz gelelim diye siyaset yapanlara bu millet ferasetiyle 20 yıldır nasıl cevap verdiyse inanıyorum ki 2023'te de cevap verecek. Elbette ki bazı problemlerimiz var, olabilir. Ekonomik problemler, Türkiye'de döviz ilk defa artmıyor. Son 40 seneye baktığımızda dövizin düşüş trendinde olduğu seneler sayılıdır. Artış trendinde olduğu seneler daha fazladır. Bunların üzerinden siyaset yapmak, ülkenin batmasını beklemek isteyenlere de ben şunu söylüyorum; daha çok bekleyeceksiniz. Bu millet ferasetli bir millettir. Bu millet bazı problemler de olsa her zaman teraziye doğru şeyi koyar ve doğru şekilde değerlendirir. Maalesef Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yılda her konuda her şeyde imzası, çok büyük hizmetleri varken muhalefet nankörlük ekmiştir. Bugüne kadar hiçbir konuda hiçbir şeye aferin dememiştir. Muhalefet belki tasvip etmeyebilir ama artık 2021 yılındayız. 21. yüzyılı yaşarken de muhalefetin de bunu demesi lazım. Şu konularda iyi şeyler yapılması lazım ama buna da bakılması lazım. Maalesef böyle bir bakış açısı yok. Olmadığı için, nankörlük yapıldığı için millet de bunlara sandıkta cevabını veriyor. Bizim üretim, yatırım, istihdam odaklı ekonomiye bakış açımız var. Bunda da ısrarcı olmaya devam edeceğiz."

"Yüksek faizin ülkeyi tahrip ettiğine inanıyoruz"

Bakan Pakdemirli, yüksek faize de dikkat çekerek, "Yüksek faizin ülkeyi tahrip ettiğine inanıyoruz. Yüksek faizin olmaması gerektiğine inanıyoruz. İnşallah faiz ve enflasyon konusunda fiyat istikrarı konusunda gereğini yapacağız. Bugün muhalefet bir şey yapmak istiyorsa, TÜSİAD'a gidip bize bir şeyler söyleyeceğine tek tek STK'ları dolaşabilirler. Bak döviz düştü, bu noktalara kadar geldi. Gıda, tekstil fiyatlarının raflarda düşmesini hep birlikte sağlayalım. Çünkü muhalefetin de üstüne mutlaka pozitif yönde sorumluluk düşmediğini mi sanıyorsunuz, bence düşüyor. Ama bunlar yardımı her zaman yabancı kapılarda ararlar. Giderler Türkiye'yi, ülkemizi şikayet ederler. Bunların kafası maalesef mandacı kafa. İktidara muhalif olmak başka, ülkenin büyümesine muhalif olmak başka. Bunların ne yapabileceklerini biliyoruz. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bunların belediyelerini de görüyoruz. Çok güzel işler yapacaksınız, yapın da görelim. Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına nasıl geldi. İstanbul Belediyesi'nde güzel işler yaptı. Güzel güzel şehirleriniz, belediyeleriniz var. Hizmetinizi yapın. Bunların makyajı akmıştır. Bunlar 2019'da milletten önemli kredi aldılar. Seçimden az bir zaman geçmiş olmasına rağmen neredeyse tamamıyla bitmiştir. Döviz son kozlarıydı. Erken seçim hevesi de kursaklarında kaldı. Seçim 2023 Haziran ayındadır. Elbette sonuca millet karar verecektir. Ama bunların bugünkü siyaset anlayışıyla seçimin neticesi yine bellidir. Recep Tayyip Erdoğan 2023'te Türkiye'nin lideridir" şeklinde konuştu.

"Fiyatlarda önemli miktarda düşüş olacağını gözlemleyeceğimizi düşünüyorum"

Piyasada yükselen fiyatların dövizin düşmesiyle düşeceğini düşündüğünü söyleyen Pakdemirli, "Konu Ticaret Bakanlığının konusu elbette. Biz ve Hazine Bakanlığı denetim yapıyoruz. Fiyatların artışıyla ilgili konuda dövizin artışını referans gösteren firmalarımızın döviz düşünce de aynı referansı göstererek fiyatlarını yerine koyma maliyetini hesap ederek mutlaka düşürüyor olmaları lazım. Birkaç gün daha sabırlı olalım diyorum. Elbette herkeste serbest piyasa koşulları içerisinde yapacaktır. Yapılmayan yerlerde de gerekli denetimler yapılıyor olacak. Hiç kimse merak etmesin mutlaka fiyatlarda da önemli miktarda düşüş olacağını gözlemleyeceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.