Bakan Pekcan: "2020 y?l?n?n k?resel ekonomide daha rahat bir y?l olaca??n? ve T?rkiye i?in de ba?ar?l? y?l olaca??n? ?ng?r?yoruz"

Zonguldak TSO taraf?ndan 100. Y?l Zirvesi'ne kat?lan Ticaret Bakan? Ruhsar Pekcan, global ekonominin durumu ve T?rkiye'nin ihracat?na dikkat ?ekti. Bakan Pekcan, "Hepinizin bildi?i gibi d?nya ticaret sava?lar? korumac?l?k ?nlemleri derken k?resel ticaretin zay?flad??? bir d?nemden ge?iyoruz. ?zellikle Amerika Birle?ik Devletleri'nin demir ?elik ve al?minyum ?zerine ba?latt??? yapt?r?mlar b?t?n d?nyay? sard?. Avrupa Birli?inin de bunlara ?nlem almas?yla b?t?n d?nya ?nlem ald? asl?nda. Sadece T?rkiye almad? ama bizim son ?? senede Avrupa Birli?i'ne yapm?? oldu?umuz demir-?elik ihracat? yakla??k ?? kat?na, d?rt kat?na ??kt??? i?in bu uygulamalardan en ?ok T?rk demir-?elik ?reticisi etkilendi" diye konu?tu.

"Yapt?r?mlar?n g?zden ge?irme s?reci var. Israr edince ilk ?eyrekte g?zden ge?iririz"

Br?ksel'deki ziyaretini hat?rlatan Bakan Pekcan, "D?n gece Br?ksel'den geldim. AB'nin yeni komiseri ile bir araya geldik. ?ok yararl? bir g?r??meler oldu. Bunlardan birisi g?mr?k birli?inin g?ncellenmesi konusu malumunuz. Bir ?ok konumuz var. Kotalarla ilgili yetkilendirilmi? h?k?ml?l???n tan?nmas?yla ilgili Brexit konusuyla ilgili hepsinde mutab?k kald?k. Ama en ?nemli konular?m?zdan birisi de demir-?elikte yap?lan uygulamalar ve yapt?r?mlard?. Biz kendilerine teknik a??dan arkada?lar?m?z bu d?k?manlar? iletmi?lerdi ama biz bir kez daha yeni ba?kana da bunu ilettik. Kendileri de bu konuyu irdeleyecekleriini ?al??acaklar?n? ve g?zden ge?irme s?reci var. Bu yapt?r?mlar?n. Bir y?l sonra olmas? gerek. Onu ?nce 6 aya ?ekmeyi sonra biz ?ok ?srar edince ilk ?eyrekte g?zden ge?iririz dedi. Bu anlamda da faydal? g?r??me oldu" ?eklinde konu?tu.

"T?rkiye ekonomisine bir b?t?n olarak bakmaya ?al???yoruz"

Demir-?elik ?reticilerinin haklar?n? uluslararas? platformlarda savunduklar?n? ve savunmaya devam edeceklerini belirten Ticaret Bakan? Ruhsar Pekcan, "Biz bir taraftan demir ?elik ?reticilerinin uluslararas? platformlarda b?t?n haklar?n? savunmaya devam edece?iz. Uluslararas? anla?malardan kaynaklanan haklar?m?z? da her seviyede bug?ne kadar kulland?k. Bundan sonra da kullanmaya devam edece?iz. Ancak bir sekt?r? desteklerken di?er sekt?rlere de zarar vermememiz gerekiyor. T?rkiye ekonomisine bir b?t?n olarak bak?p b?t?n payda?larla g?r??erek ortak karar vermeye ?al???yoruz. Amac?m?z ticaretin kesintisiz devam etmesi. Sekt?rlerimizin haklar?n?n her platformda korunmas?. Bu do?rultuda da gerekli ad?mlar? atmakta bug?ne kadar ka??nmad?k. Bundan sonra da ka??nmayaca??z. Ama b?t?n sekt?r? masan?n etraf?nda toplanarak b?t?n payda?lar?n en az etkilenece?i veya etkilenmeyece?i bir ?al??ma ?zerinde ?al???yoruz" diye konu?tu.

"D?? ticaret a????m?z y?zde 51.8 k???lmeyle 25 milyar dolara d??t?"

Bakan Pekcan, "2019'da k?resel ticaret tahminleri y?zde 4'lerdeydi. Sonra y?zde 1.2 olarak revize edildi. Y?zde 1 revize bile beklenen bir beklenen revize de?il genel anlamda. Ama buna ra?men T?rkiye'nin ihracatta ba?ar?l? bir y?l? oldu. Eyl?l sonu itibariyle a??klanan d?nya ihracat ?rg?t? verilerine g?re d?nyada ihracat?, ithalat? kay?t alt?na al?nan ve en ?ok ihracat?? olan ?lkeler aras?nda ilk 50 ?lkenin aras?nda ihracat? y?zde 2.6 azald?. Eyl?l sonu itibariyle T?rkiye'nin ihracat? y?zde 2.56 artt?. D?nyada ihracat art??? s?ralamas?nda T?rkiye 7. s?rada. Y?zde olarak ?ok b?y?k bir rakam olmasa da k?resel ticaretteki k???lmeye ra?men pozitif art?? g?stermesi bizi d?nyada 7. s?raya ta??d?. Dolar baz?nda de?er art??? s?ralamas?nda 5. s?raday?z. 11 ayl?k ihracat?m?z y?zde 165 milyar dolara, 11 ayl?k ithalat?m?z da 190 milyar dolara ula?t?. Bunun yan?nda d?? ticaret a????m?z da y?zde 51.8 k???lmeyle 25 milyar dolara d??t?. Yani T?rkiye'nin d?? finansman ihtiyac?na biz 27 milyar dolar pozitif katk? sa?lad?k. Ayn? zamanda T?rkiye'nin b?y?mesine de net ihracat?m?z ?? ?eyrekte 4.7 puan destek sa?lam?? bulunmakta. ?hracat?n ithalat? kar??lama oran? da y?zde 75.6'dan y?zde 86.8 seviyelerine kadar geldi. Tabi bunlar ihracat??lar?m?z?n sizlerin ba?ar?l? ve ?zverili ?al??malar? sayesinde oldu. ?n?allah 2020 y?l?n?n gerek k?resel ekonomide daha rahat bir y?l olaca??n? ve T?rkiye i?in de ba?ar?l? y?l olaca??n? ?ng?r?yoruz" dedi.

"Zonguldak ?nemli bir rol ?stlenebilir"

Bakan Pekcan, Zonguldak'?n lojistik potansiyeline de dikkat ?ekti. Bakan Pekcan, "Co?rafi konumu a??s?ndan ?nemli bir potansiyel bar?nd?rmaktad?r. Biz de bakanl?k olarak bu potansiyeli ?n plana ??kartmay? kararl?y?z. 2018 y?l?nda 363 ro-ro seferi ger?ekle?mi?. 2019'da 266 roro seferi ger?ekle?mi?. Biraz d??me var. Bu rakam? da art?ral?m. 2020 y?l?nda 180 g?nl?k eylem plan?nda ihracat?m?z i?in alternatif g?zergah ve yol haritas? ?al??malar? ger?ekle?tirece?iz. Zonguldak bu alanda ?nemli bir rol ?stlenebilir. ?zellikle Karadeniz'e kom?u ve ?evre ?lkelerin ticaretinde ciddi art?? sa?layabiliriz. Rusya'daki liman? tamirata ald?lar. Ro-Ro seferlerinin art?r?lmas?yla gerek Rusya, Ukrayna ile gerekli g?r??meleri yapar?z" ?eklinde konu?u.