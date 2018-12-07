Bakan Selçuk, Avrupa Satranç Şampiyonu Serhat Berat'ı kabul etti

sınıf öğrencisi Serhan Berat Özdemir 15. Yaş Kategorisinde Satranç Avrupa Şampiyonu Ankara Başkent Öğretmen evinde kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Polonya'nın Krakow'da 23 farklı ülkenin 325 sporcunun kıyasıya mücadele içinde gerçekleşen, Türkiye Satranç Federasyonu olarak 35 sporcu ile Türkiye'nin temsil edildiği şampiyonada, Alaplı İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaş kategorisinde Serhan Berat Özdemir Avrupa Şampiyonu olarak altın madalya alan ve bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve beceri yarışmalarında Uluslar arası dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Ankara Başkent Öğretmen Evi'nde gerçekleşen kabulde, 15 yaş kategorisinde Altın madalya alan Serhan Berat Özdemir yer aldı.

Bakan Selçuk, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Yapılan araştırmaların satranç oynamanın genel zeka, kendi kendini kontrol ve analitik yeteneği arttırdığını ortaya koyduğunu söyleyen Alaplı İMKB Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ersin Güler, "Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a Orta Öğretim Genel Müdürümüz Cevdet Vural'a öğrencinin Babası Alaplı Karşıyaka İlk okulu sınıf öğretmeni Semih Özdemir'e Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik' e Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'na bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi