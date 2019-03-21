Bakan Yardımcısı Aksu Şahin'e destek için Ereğli'ye geldi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Cumhurbaşkanının talimatı üzerine, AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin'e destek amacıyla Ereğli'ye geldi. Aksu Ereğli'den tüm Karadeniz bölgesine müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Ereğli mitinginde gördüğü ilgiden sonra tüm imkanlarını Erol Şahin için seferber etti. Ereğli'den döner dönmez tüm bakanlıklara talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin'e destek sağlanmasını istedi. Cumhurbaşkanının talimatından sonra Ereğli'ye ilk gelen Orman ve Tarım Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu oldu. Mustafa Aksu bugün Ereğli'ye gelerek AK Parti Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin ile birlikte ilk olarak Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ile durum değerlendirmesi yapan Aksu daha sonra AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ile bir süre baş başa toplantı yapıp seçim çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. Bakan Yardımcısı Aksu daha sonra da Şahin ile birlikte Kdz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat'ı ziyaret etti. Ziraat Odasında çiftçiler ile Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı yapan Aksu, burada çiftçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Aksu toplantıda, tüm Karadeniz bölgesindeki fındık üreticilerine müjde vererek, “Buradan tüm Türkiye'ye duyurmak istiyorum, Fındık destek ödemeleri yarın başlıyor. Sadece Ereğli'de 20 Milyon 200 bin lira ödeme yapılacak” dedi. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinde Erol Şahin'e destek isteyerek, Cumhurbaşkanının Şahin'in arkasında olduğunu ve seçimlerden sonra Ereğli'ye daha çok hizmet alınabilmesi için Şahin'in desteklenmesi gerektiğine işaret etti. Aksu, “Belediye Başkan Adayımıza sahip çıkalım ve Ankara ile bağımızı daha da kuvvetlendirelim” dedi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu toplantıdan sonra Ziraat Odası eski İtfaiye Caddesinde Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin ile birlikte vatandaşlara fidan dağıttıktan sonra şehir merkezinde esnaf ziyaretinde bulundular.

Bakan Yardımcısı Aksu'ya Ereğli ziyaretinde Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ve partililer eşlik etti.