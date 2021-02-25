İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan'a hamsi buğulama daveti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, cuma günü Zonguldak’a gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu Ereğli’ye hamsi buğulama yemeğe davet etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, cuma günü Zonguldak'a gelecek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu Ereğli'ye hamsi buğulama yemeğe davet etti.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cuma günkü Zonguldak programını değerlendirerek kendisini Ereğli'ye de davet etti. Başkan Posbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada Bakan Karaismailoğlu'na “Ereğli'ye de gelin” çağrısında bulundu. Posbıyık, “Onu misafir etmekten büyük şeref duyardım, kendisine hamsi buğulama yapardım. Çünkü, Trabzon'a ihtiyarlamış hamsiler gidiyor, hamsi yiyemiyorlar. Taze hamsi burada. Kendisine çok güzel bir buğulama, isterse kızartma yapardım, ağırlardım. Bir de söyleyeceğimiz, dertlerimiz var. Sayın bakanımıza söylemek isterdim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.