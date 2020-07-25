Bakım çalışmaları yerinde incelendi

Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Albayrak, Ereğli Orman İşletme Müdürü Temel Nadir, Orman Mühendisi Göksel Yenikalaycı ve Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan tüm Orman İşletme Şefleri ve Danışman Mühendislerin katılımı ile Çaylıoğlu Şefliğinde 78 nolu bölmede Gençlik Bakımı, 59 nolu bölmede İlk Aralama Bakımı, 60 nolu bölmede Tohumlama Kesimleri ile Orman Gülü Temizliği yapılan sahalar yerinde görülerek değerlendirmeler yapıldı.

Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü genelinde 2020 yılı için Kayında Bol Tohum yılı olduğu tespit edilmiş ve 300 ha. sahada Tohumlama Kesimleri yapılması planlanmıştır. Seçilen örnek saha yerinde incelenerek Tohumlama kesimlerinde dikkat edilecek hususlar ve aşamaları, diri ve ölü örtü temizliği ile arazi hazırlığı konularında teknik elemanlara bilgiler ve tecrübeler aktarıldı.