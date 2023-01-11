Bakım merkezine erişilebilirlik belgesi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bulunan ve Zonguldak'ta zihinsel engellilere hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olan bakım merkezi Zonguldak'ta ilk erişebilirlik belgesini alan bakım merkezi oldu.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonun kuruluşu denetlemesi sonucunda Valilik komisyonunun onaylanması sonucu bakım merkezi erişilebilirlik belgesini almaya hak kazandı.

Belgeyi Vali Mustafa Tutulmaz adına Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdür Yardımcısı Sema Özdemir kurum sorumlu müdürü Serdar Demirkol'a erişilebilirlik belgesini takdim etti. Merkezin sorumlu müdürü Serdar Demirkol belgeyi almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

Alaplı'nın her şeyin güzeline layık olduğunu ifade eden Demirkol; “Zonguldak'ta bu belgeyi ilk alan kurum olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Engellilerimize daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu mutluluğa katkısı olan herkese canı gönülden teşekkür ederiz. Alaplı her şeyin en iyisine layıktır” dedi.