İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakımsız kent ormanı çöplüğe döndü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Kent Ormanı, vatandaşların gelişi güzel çöplerini bırakması üzerine çöplüğe dönerken hayvanların mesken yeri oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Kent Ormanı, vatandaşların gelişi güzel çöplerini bırakması üzerine çöplüğe dönerken hayvanların mesken yeri oldu.


Çaycuma Orman İşletme Şefliği tarafından 2015 yılında yapılan ihale ile özel firmaya kiralanan ve yükümlülükleri yerine getirmediği için sözleşmesi feshedilen kent ormanı kaderine terk edilmiş durumda. İlçe merkezine çok yakın olan ve özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından çok yoğun şekilde piknik ve yürüyüş alanında kullanılan Çaycuma Kent Ormanı bugünlerde hayvan barınağını andırıyor. Viraneye dönen kent ormanında çöplerin halen toplanmadığı görülürken, sezon sonuna doğru gelinmesine rağmen ineklerin otladığı ve sokak köpeklerinin meskeni durumuna geldi. Kent ormanına giden bazı vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayretler içerisinde kalıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.