BAKKA, Çelik Kümelenmesi Analiz Raporu Lansman Toplantısı yaptı

Çaycuma Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Toplantıya, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, TSO ve Esnaf Odaları temsilcileri, bölge sanayicileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar; “Bildiğiniz üzere Ajanslar kuruldukları bölgelerin kalkınması ve gelişmişlik düzeyini artırmak için kurulmuş bölgesel kuruluşlardır. Bu kapsamda, araştırma, analiz ve fizibilite çalışmaları yaparak paydaşlar için bir vizyon ortaya koymaktadır. Karadenizin dünyaya açılan kapısı niteliğinde olacak 25 milyon ton/yıl kapasiteli limanı, 597 hektar Endüstri bölgesi, 1166 hektar serbest bölge ve 620 hektar genişleme alanına sahip olan Filyos projesi, Batı Karadeniz Bölgesinin ekonomik anlamda geleceğini şekillendirecek bir projedir. İşte tam da bu noktada, Ajansımız koordinasyonun hazırlanan ve bugün lansmanı için bir arada bulunduğumuz çelik sektörüne yönelik bu çalışmanın bölgeyi bu mega projeye hazırlayan argümanlardan biri olması ve bölgenin çelik sektöründe söz sahibi hale gelmesini sağlaması hedeflenmektedir. Yaklaşık 6 ay süren çalışma kapsamında, bölge içinde ve dışında saha ziyaretleri, iyi uygulama örnekleri ve paydaş görüşmeleri, çalıştay ve toplantılar yapılarak süreç tamamlanmıştır” dedi.

Çelik Kümelenme çalışmasının üzerine gideceklerini ve başarılacağına inandıklarını vurgulayan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Filyos Mega Endüstri Bölgesi'nin gelecekte çelik ve inovatif çelik üretimi faaliyetlerinde çok önemli bir üs niteliğinde olacağını ifade etti.

Vali Erdoğan Bektaş konuşmasında şunları söyledi: “Filyos sözünü telaffuz ettiğimizde muhataplarımız sadece bu bölgeyi algıladılar ama bizim kastettiğimiz 3 ili kapsıyordu. Bölgeye bir fırsat sunmak istiyoruz. Ben Zonguldak adına bu işe emek vermeye devam edeceğim. Umuyoruz Karabük ve Bartın ile beraber yürürüz. Çünkü beraber yürürsek getirisi daha başka olur. Katkısı olan herkese özellikle ajansımıza teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından, tamamlanan analiz raporunun sonuçları ele alındı. Rapor kapsamında Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin demir çelik sektöründeki rekabet avantajını güçlendirmek, kümelenme konusundaki farkındalıklarını artırmak, yeni pazarlara erişimlerini sağlamak, katma değeri yüksek ve nitelikli Ar-Ge ürünleri üreterek yatırım, kapasite ve istihdam olanaklarının artırılmasını sağlamak için yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Geçekleştirilen sunumun ardından soru cevap bölümüyle toplantı son buldu.