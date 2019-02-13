BAKKA, Çelik sektörü için kümelenme analizi çalışması başlattı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Başkanlığında yapıldı. Toplantıda Zonguldak, Karabük ve Bartın illerindeki demir-çelik sektörüyle bağlantılı; haddehaneler, boru ve makine imalatçıları, kesme-dilme-ebatlama tesisleri, yedek parça üreticileri ve mühendislik firmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin bulunduğu geniş bir katılımcı kitlesi yer aldı.

Toplantıda proje danışmanı Dr. Haktan Sevsay, katılımcılara sunum yaptı. İlerleyen dönemde çalışma kapsamında yapılacak saha ziyaretleri, çalıştay, farkındalık çalışmaları, teknik gezi, paydaş talep ve beklentilerinin alınması, örnek kümelerin incelenmesi gibi faaliyetlerle çelik kümelenmesi projesine yön verilmesi ve neticesinde Filyos Vadisi çatısı altında incelenerek tüm Batı Karadeniz'i kapsayan kümelenme yol haritasının ortaya koyulması hedefleniyor.