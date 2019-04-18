BAKKA desteğiyle kurulan Endüstri 4.0 Eğitim Laboratuvarı açıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Kozlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ne kurulan Simülatör ve Robot eğitim Sistemi ile Yeni Teknik Eğitim Laboratuvarı Kurulması Endüstri 4.0 Eğitim Laboratuvarı törenle açıldı.

Laboratuvarın açılış törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Okul Müdürü Ali Özdemir, davetliler öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Laboratuvarın açılış kurdelesini Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve beraberindekiler kesti.

Açılışta konuşan okul Müdürü Ali Özdemir, “Burası BAKKA desteğiyle yapılmış 169 TL destekli Endüstri 4.0 robotik kodlama yazılım ile ilgili 2 atölyemizdir. Tamamen BAKKA desteğiyle yapılmış 1 yıl süreli 1 Eylülde başladı projemiz 30 Mayısta sona eriyor. Geçen hafta bütün ürünler alındı. Bugünde açılışını yapacağız. Katkılarından ve desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Laboratuvarın açılışında konuşan BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Okul idareciler, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti. BAKKA olarak bu projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Acar, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tema olarak bu yılı mesleki eğitim yılı olarak ilan etti. Biz müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Böyle bir laboratuvar kurulumunda proje verdikleri için. İlimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projeleri desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Biz zamanında insansız hava araçlarını yabancı ülkelerden satın alıyorduk. Satılan insansız hava araçları bozulduğunda onarın dediğimizde onarmıyorlardı. Ayrıca bize verilen o insansız hava araçları beyinlerine yazılan birkaç kodla kurgulandığı bilgileri bize birçok bilgiyi ise kendilerine gönderiyorlardı. Bir genç arkadaşımız bunu yapacağınız söyledi ve yaptı. Özellikle Güneydoğu bölgemizde bizi çok yoran terör örgütünü o sayede neredeyse devre dışı b ıraktık. Sadece bir genç arkadaşımız yazdığı kodlarla Türkiye kendi milli yerli İHA'sını, SİHA'sını üretti. Çok daha başarılı bir şekilde arazide, sahada kullandı ve şimdi tüm dünyaya İHA, SİHA satıyoruz ve artık kuralları biz koyuyoruz. Yani işin esası biz bu kodlama işini 5-6 sınıflarda kodlama işini başlattık. Zonguldak'ın bütün ortaokullarında bizim bilgisayar öğretmenlerimiz öğrencilerimize kodlama eğitimi veriyorlar. Biz Zonguldak olarak gelecek kucaklamak yolunda önemli adımlar atmış durumdayız. Ben buranın yapılmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından “Endüstri 4.0 Eğitim Laboratuvarı ve FKB Laboratuvarı” açılışları gerçekleştirilerek yapılan çalışmalar gezildi.