BAKKA desteğiyle kurulan “Mutfak ve Restaurant” açılışı yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında “Yayla Beceri Eğitim Sarayı” projesi kapsamında Yayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kurulan “Mutfak ve Restaurant” düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Okul Müdürü Nadire Çebi, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta, Okul müdürü Nadire Çebi, Vali Erdoğan Bektaş'ın katılımdan dolayı teşekkür ederek proje hakkında bilgiler verdi. Çebi, katkı ve desteklerinden dolayı BAKKA'ya teşekkür etti.

Ardından konuşan ve proje hakkında bilgiler veren BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, “Bu proje 269 Bin TL'lik bir projeydi. Biz bunun 239 bin TL'lik kısmını destekledik. Geri kalan kısmını okulumuz finanse etti. Ara ödemesi ile beraber 215 bin TL ödemesini gerçekleştirmiş olduk ve eş finansmanını aldık. Sadece bir yüzde 10 nihai ödememiz kaldı. Çok memnunuz müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Güzel giden projelerimizden bir tanesi oldu ilimizi hayırlı olsun.

Ardından konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, projede katkısı olan herkese teşekkür ederek, “Artık okulların atölyelerinde öğreniyoruz. Çocuklarımız çok daha bilinçli ve mantıklı, çocuklarımız meslek liselerinde hayata hazırlanıyor. Biz neden okula gidiyoruz. Hayata hazırlık yapmak için. Meslek liselerinde bu biraz daha kısa yoldan oluyor. Buradan üniversite giden gidecek ama gitmeyenler bir altın bilezikle hayata hazır halde buradan mezun olacaklar. Bu çerçevede hem Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) hem de okul yönetimine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Vali Erdoğan Bektaş beraberinde BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, açılış kurdelesini kestikten sonra restoranı ve mutfak kısmını inceledi ve öğrencilerle sohbet etti.