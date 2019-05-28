BAKKA ile BEÜ üç proje için anlaşma imzaladı

Dönem Teklif Çağrısı doğrultusunda üniversitenin üç projesi başarılı bulunarak bu kapsamda BAKKA ile BEÜ arasında sözleşmeler imzalandı.

BAKKA'ya yapılan 73 başvurunun kabul edilen 50 projesi arasında, üniversiteden; Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi ve Web Uygulama Güvenlik Testleri Eğitimi projeleri yer aldı.

Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi Proje Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Öğr. Gör. Afitap Bulut ve Devrek Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Kanat'ın hazırladıkları proje kapsamında üniversitede faaliyet göstermekte olan Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür ve yetkililerine dört gün süre ile Avrupa Birliği Hibe Programları Proje Yazma ve Uygulama Eğitimi verilecek. Anlaşma doğrultusunda açıklamada bulunan Prof. Dr. Özaçmak, üretilecek projelerle AB hibelerinden daha fazla yararlanılabilmesi ve bu doğrultuda ülkeye, üniversiteye, akademisyenlere ve öğrencilere daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla bu projeyi hazırladıklarını belirterek, projenin bilime katkı sunmasını diledi.

Koordinatörlüğünü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğr. Üyesi Dr. Erkan Çetiner'in yaptığı Web Uygulama Güvenlik Testleri Egitimi ve Güncel Güvenlik Zafiyetleri konulu proje kapsamında ise; HTTP Protokol Detayları, Web de Kimlik Dogrulama Yöntemleri, Web de Oturum Türleri, Çerezler ve Kullanım Sekilleri, Otomatik ve Manuel Web Uygulamaları Güvenlik Testleri, Web Uygulamaları Güvenlik Test Metodolojisi, Web Uygulamalarında Görülen Zayıflık Türleri, XSS, SQL Injection, Xpath Injection, Template Injection, CSRF, SSRF, IDOR, XXE, LFI, RFI, RCE, DOS, File Upload, Subdomain takeover, SSL Zafiyetleri üzerine detaylı bir eğitim amaçlandı.

Rektör Yardımcısı ve Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel koordinatörlüğünde Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi Dekanlığı tarafından Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nalan Albuz, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Oğuzbalaban, Dr. Öğr. Üyesi Tolga Fahri Çakmak ile Turizm İşletmeciliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Makbule Civelek ve Arş. Gör. Zeynep Kurtulay'ın katkılarıyla hazırlanan “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” projesinin sözleşmesi Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel tarafından imzalandı.

Proje ile Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi akademisyenlerine, Zonguldak Meslek Yüksekokulu ve Devrek Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri bölümü akademisyenlerine, Denizcilik Fakültesi, Ereğli Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerine ve proje yazmaya istekli diğer bölümlerde görev yapan akademisyenlere beş gün süreyle eğitimler verilecek. Prof. Dr. Büyükgüzel, projenin Turizm Fakültesi'nin öncülüğünde geliştirilecek yeni fikirlerle Zonguldak ve bölgemizin kalkınmasına hizmet etmek için hazırlandığını ifade ederek anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.