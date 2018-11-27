BAKKA, Kasım ayı yönetim kurulu toplantısını yaptı

Ajans merkez binasında yapılan toplantıya, BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Valisi Fuat Gürel, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Başkanı Metin Demir, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve ajans uzmanları katıldı.

3 gündem maddesinden oluşan Yönetim Kurulu Toplantısında; Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yapılan "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi” Yolunda Sanayimizin Geleceği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri hususlar, 2018 Yılı bağımsız dış denetim hususu ve 180 Derece Performans Değerlendirme Sistemi Yönerge taslağının Yönetim Kurulu onayına sunulması hususları görüşüldü.

Toplantı, Aralık ayında Bartın'da yapılması kararı verilmesinin ardından sona erdi.