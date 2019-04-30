BAKKA Nisan Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Filyos Limanı Altyapı İnşaatı Şantiyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya BAKKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Karabük Vali Fuat Gürel, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın BelediyeBakanı Cemal Akın, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Karabük TSO Başkanı Mehmet Mescier, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar ve ajans personelleri katıldı.

Toplantının ilk oturumunda ajans gündem maddeleri görüşüldü. İkinci oturumuna Zonguldak Rektörü Mustafa Çufalı, Karabük Rektör Yardımcısı Mustafa Yaşar ve Bartın Rektörü Orhan Uzun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13. Bölge Müdürü Erdem Öncebe, Filyos Liman İnşaatı Proje Müdürü Melih Korukluoğlu, Filyos Serbest Bölgesine yatırım yapacak olan TOSYALI Holding A.Ş.'nin Ankara Temsilcisi Erdem Dokur katılım sağladı. Liman inşaatı projesi ile ilgili bilgilendirmelerden sonra Bartın Üniversitesi Rektörü Orhan Uzun Filyos Projesi ve projeksiyonları kapsamında sunum yaptı. Ardından Filyos Limanı şantiyesinde incelemelerde bulunuldu.