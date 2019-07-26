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BAKKA öğretmenler için 3 boyutlu yazıcı kullanımı kursu düzenlenecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Mili Eğitim Müdürlüğü ve BAKKA tarafından ilçede görev yapan öğretmenlere 3 boyutlu yazıcı kullanımı kursu düzenlenecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Mili Eğitim Müdürlüğü ve BAKKA tarafından ilçede görev yapan öğretmenlere 3 boyutlu yazıcı kullanımı kursu düzenlenecek.


Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliği ile Kdz. Ereğli ilçesinde ki görevli 25 ve üzerinde ki eğitimcilere “3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcı Kullanımı” eğitimi verilecek. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy ve BAKKA tarafından imzalanan projede, öğretmenlerin 3 boyutlu tasarım ve yazıcı kullanma konusunda kendilerini geliştirebilmesi amaçlanıyor. BAKKA tarafından yazılan açıklamada ise proje amacının yeni nesilin donanımlı ve ülke ekonomisine katkı sağlanacak bireylerin yetiştirilmesi gerektirildiği belirtildi.


“3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcı Kullanımı” eğitimlerin ise toplamda 5 gün ve 30 saat olarak planlanmakta olup, belirlenen tarih aralığı ise; 2-6 Eylül 2019 olarak düşünülüyor.

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