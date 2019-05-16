BAKKA Paydaş Toplantılarını tamamlandı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı çalışma programı kapsamında Karabük, Zonguldak ve Bartın'da paydaş toplantıları yapıldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2019 yılı çalışma programında gündemine aldığı sanayi ve endüstriyel kirliliğe bağlı çevre altyapısı ve mesleki eğitime ilişkin sorunlar, TR81 Düzey 2 Bölgesi'nde yerleşik ve potansiyel yatırımcıların 2019-2020 yılına ilişkin yatırım planları, yatırımları önündeki engeller, mentörlük ihtiyaçları konularını görüşmek üzere TR81 Düzey 2 Bölgesi illerinde paydaş toplantıları düzenlemeye karar verilmişti.

Bu kapsamda Karabük, Zonguldak ve Bartın'da paydaş toplantıları yapıldı. Toplantıya; Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri, Ticaret İl Müdürleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürleri, KOSGEB Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürleri, TEKNOPARK Yetkilileri, Organize Sanayi Bölgesi Müdürleri, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Program Yönetim Birimi Uzmanı Ümran Öztürk ve ajans personelleri katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantılarda katılımcılar sorunları ve çözüm önerilerini dile getirirken, işbirliği yapılabilecek konularda eylemler öngörüldü.