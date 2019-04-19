BAKKA Personeline Ennegram ve Tasarımcı Düşünce atölyesi eğitimi

İlk gün gerçekleşen Ennegram Eğitimini Aile ve Çocuk Terapisti Kurumsal Eğitim Danışmanı Gülsüm Demirel, ikinci gün gerçekleşen Tasarımcı Düşünce Atölyesi Eğitimi Mehmet Milli verdi.

Ennegram eğitiminde Gülsüm Demirel ajans personeline, kişinin kendini tanıması ve benliğinin sınırlamalarından kurtulmasını sağlamaya çalışan Enneagram öğretisi ile ilgili çeşitli örneklemeler yaparak bilgiler aktardı. Bilinçaltında yaşanan sorunlar, önyargılar, başarıya erişim gibi birçok konuda konuşan Demirel, ajans personelinin de sorularını yanıtladı.

Mehmet Milli ise, düşüncenin önemi, planlama, ortaya çıkan başarılar gibi konuları aktarırken zaman zaman uygulamalı testler yaptı.

İki gün gerçekleştirilen eğitime katılan BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, ajans personeline de katılımlarından dolayı teşekkür etti.