BAKKA ve 30 öğrenci TÜBİTAK'ta

2019 yılının ilk yarısında düzenlenen eğitimlerde başarılı olan öğrencilere, Mesleki ve Teknik Eğitimde rehberlik erişim imkanlarının artırılması ve mesleğinde isim yapmış kurum ve kişilerin tecrübelerini aktarmaları amacıyla TÜBİTAK BİLGEM Gebze Siber Güvenlik Enstitüsüne teknik gezi programı düzenlendi.

Gezideki ilk durağın Kocaeli Bilim Merkezi olduğu programa, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, ajans personeli ve imzalanan protokol çerçevesinde Siber Güvenlik eğitimi alan 30 öğrenci, akademisyen ve öğretmenler katılım sağladı. Farklı yaş gruplarından ve farklı bilgi birikimine sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden merkezlerden biri olan Kocaeli Bilim merkezinde Zonguldak'tan katılım sağlayan 30 öğrenci hem görsel hem de uygulamalı aktiviteler gerçekleştirdiler. Kocaeli Bilim Merkezinde, yaklaşık 250 deney düzeneği ve özel tasarım galerilerin yanı sıra bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları, kütüphane ve araştırma ofisleri yer aldı.

Öğrenciler TÜBİTAK'ta Siber Güvenlik Konusunda Bilgilendirildi

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü'nün (SGE) faaliyetleri 1997 yılında Bilişim Sistemleri Güvenliği (BSG) Birimi adı ile TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) altında başladı. 2012 yılından bu yana ise TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde ayrı bir enstitü olarak faaliyetlerini sürdürüyor. SGE; siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirdi. Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi oluşturulmasına önemli katkı yaptı.

Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından Yılmaz Tokat konferans salonunda gerçekleştirilen program kapsamında katılımcılara; Mehmet Can Döşlü tarafından Siber Güvenlik Enstitüsü hakkında genel bilgilendirme, Necati E. Şişeci tarafından siber güvenlik farkındalık eğitimi ve yeni teknolojiler, ayrıca Ferhat Özgür Çatak tarafından siber güvenlikte yapay zeka konuları hakkında bilgiler aktarıldı. Sunumlar süresince siber güvenlik konusunda meraklı öğrencilere çalışılması gereken konular hakkında tavsiyelerde bulunurken gelecek teknolojilerde daha çok ihtiyaç duyulacak siber güvenlik teknolojilerinin önemine dikkat çekildi.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Ajansın yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştığı siber güvenlik konusunda, insan kaynağı eğitimine çok önem verdiklerini belirterek, Siber Güvenlik Enstitüsü ile işbirliği yapılabilecek noktalara değindi. Öğrencilere eğitim ve staj imkanı, yerli ve milli ürün teşviki konularında görüş alışverişinde bulunarak ilerleyen dönemlerde ziyaret ve işbirliği çalışmaları yapılacağını vurguladı.