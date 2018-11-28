BAKKA ve İmam Hatip Lisesi arasında sözleşme imzalandı

31 Ekim 2018 tarihinde Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan Hayal Et Tasarla adlı Teknik Destek projesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından kabul edilmesiyle Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında sözleşme imzalandı. 14 -18 Ocak 2018 tarihleri arasında 5 gün ve toplamda 30 saat olmak üzere proje ortağı Yeşiltepe Teoman Papila Ortaokulundan 5, Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesinden 7 olmak üzere toplamda 12 öğretmenin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan kodlama projesi Şehit Gökhan Esen Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Çakmak ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Proje İzleme Birimi Uzmanı Ümran Öztürk tarafından imzalandı.

5 günlük eğitim boyunca algoritma akış şemaları programlama hakkında temel bilgiler verilerek code.org ile uygulama, bockly oyunları ile kodlama ve son olarak scratch ile kodlama eğitimi alan öğretmenlere eğitim sonunda sertifika verilecek.