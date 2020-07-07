BAKKA'dan fotoğraf yarışması

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Türkiye'nin sanayileşmesinde yer alan en önemli bölgelerden biri olan TR81 Batı Karadeniz Bölgesinin (Zonguldak, Karabük, Bartın) endüstriyel miras potansiyelinin ortaya çıkarılması, tanıtılması ve bölgenin endüstri mirası konusundaki farkındalığının arttırılması amacıyla proje ve faaliyetler düzenleniyor. Bu amaç doğrultusunda Ajans tarafından bölgedeki endüstriyel mirasın kültürel, sosyolojik ve çevresel yaşama etkilerinin fotoğraflanmasını konu alan Instagram Fotoğraf Yarışması başladı. Endüstri Mirasıyla Batı Karadeniz Instagram Fotoğraf Yarışması adıyla düzenlenen bu yarışmada mimari, estetik, emek ve kültürel devamlılık temaları esas alınacak olup dereceye giren katılımcılara birbirinden değerli ödüller verilecek. Yarışamaya son katılım tarihi 20 Ağustos 2020 olarak belirlendi.