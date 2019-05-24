BAKKA'dan öğretmenlere proje yazma ve yürütme eğitimi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve BAKKA ilçede görev yapan öğretmen ve idarecilere proje yazma ve yürütmek eğitimi verecek.

Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ilçede görev yapan idarecilere ve öğretmenlere proje yazma ve yürütme eğitimi vererek 30 ve üzerinde ki eğitimci ile buluşacak. Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli ve proje biriminden sorumlu Şube Müdürü Sedat Akdeniz önderliğinde çalışmalar yapan proje biriminin hazırlayıp Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunduğu başvuru ile en az 30 ve üzeri eğitimci, proje yazma ve yürütme konularında kendilerini geliştirme imkanı elde edileceği belirtildi. Yapılacak olan eğitim sonucunda katılımcı 30 öğretmen ve idareciye katılım belgeleri verilirken proje katılımcısı öğretmen ve idareciler AB Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı ve diğer hibe programları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olacaktır ve bu fonlardan nasıl faydalanabileceklerini öğrenecek.

Kdz. Ereğli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, eğitimlerin toplamda 5 gün ve 30 saat olarak planlanmakta olup, belirlenen tarih aralığının ise 17-21 Haziran 2019 olarak düşünülmekte olduğunu belirtti.