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BAKKA'dan Vali Tutulmaz'a sunum

Madencilik ve Maden Makinaları Pazar Araştırma Raporu Hazırlanması Çalışmaları konusunda Vali Mustafa Tutulmaz’ a BAKKA tarafından sunum yapıldı.

Madencilik ve Maden Makinaları Pazar Araştırma Raporu Hazırlanması Çalışmaları konusunda Vali Mustafa Tutulmaz' a BAKKA tarafından sunum yapıldı.


Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Zonguldak ekonomisinde önemli bir yer tutan madencilik ve maden makinaları sektöründe mevcut ve yeni yatırımcılara yol gösterici nitelikte bir pazar araştırma raporu hazırlanması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Ağustos ayında başlanan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen çalışma kapsamında Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz' a bilgilendirme yapıldı. Görüşmeye, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz, Ajans Yatırım Destek Ofisi uzmanları ile Bülent Ecevit Üniversitesi'nden öğretim üyeleri katıldı.


Görüşmede, çalışmada gelinen nokta, yapılacak diğer faaliyet ve ulaşılmak istenen sonuç hakkında Vali Tutulmaz'a detaylı bilgi verildi. Çalışmanın Zonguldak ili için çok önemli olduğuna ve böyle bir çalışmanın yapılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Tutulmaz, BAKKA ve Üniversite'ye başarılar diledi.


Dört ay sürmesi planlanan çalışma kapsamında, bölgeden ve bölge dışından paydaşlarla görüşmeler, saha ziyaretleri ve inceleme gezileri yapılması planlanmakta olup Zonguldak ilindeki maden makinaları sektörünün mevcut durumu ve gelişme ekseninin ortaya konulması amaçlanıyor. Çalışmanın Aralık ayında kamuoyuna tanıtımı planlanıyor.

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