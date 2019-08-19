BAKKA'dan yapay zeka ve derin öğrenme desteği

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle Ankara'dan özel olarak getirilen uzman ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi, Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi, Zonguldak Fen Lisesi ve Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmen ve öğrencilerine yönelik “Yapay Zekâ ve Derin Öğrenme Kullanarak Görüntü İşleme Yöntemleri” konulu eğitim düzenlendi. Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezinde düzenlenen kursa 16 kişi katıldı.

Elektronik öğretmeni Tolunay Demirci; “Günümüzde çok heyecan verici gelişmelerin yaşandığı, yapay zekâ alanında yapılan çalışmaların büyük bir kısmını oluşturan derin öğrenme yapay sinir ağları güncel bir konu olup bilgisayar teknolojisinin her alanına girmiştir. Ülkemizin 2023 vizyonu hedefleri ile tam uyumlu, özellikle son yıllarda artan teknoloji hamlesi ve beraberinde gelen teknoloji üreten toplum haline gelebilmemiz için eğitimde nitelikli araçların verimli kullanımı ön plana çıkmıştır. Robot teknolojilerinin gelişmesi, otonom sistemlerin hazırlanması ve robot geliştiren ülkeler ile rekabet açısından yapay zekâ; derin öğrenme içerisinde yeni gelişmelerin yaşandığı ve ortaya çıktığı stratejik öneme sahip bir konudur. Bunlar için Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka konularının öğrenilmesi, yapay sinir ağları ve algoritmalarının etkili ve verimli kullanılması, görüntü işleme algoritmalarının geliştirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerimizin yenilikçi teknolojileri öğrenebilmeleri, yeni algoritmaların geliştirilmesi için rehberlik faaliyetinin yürütülmesi, bilgisayarlı otonom yapay zeka ve derin öğrenme sürecine entegre edilerek daha nitelikli ve kaliteli algoritmaların tasarlanıp geliştirilmesi için "Yapay Zeka ve Derin Öğrenme Kullanarak Görüntü İşleme Yöntemleri" eğitimi yapılmıştır. İlimizde ilk defa düzenlenen ve çok verimli geçen eğitimler sonunda öğretmenlerimiz yapay zekâ ve derin öğrenme konularında bilgilenmişlerdir. Ülkemiz savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda gelecek yılların yükselen değeri ve yüksek gelir getirici bu konularda çalışmalarımız artarak devam edecektir” dedi.