BAKKA'nın desteklediği projelerin açılışları yapıldı

Açılış törenine Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Gökçebey Belediye Başkan Vekili Şendoğan Karademir, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş ve daire amirleri katıldı.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, açılışları yapılan projelerin sürdürülebilir olmasını vurgulayarak, yapılması gerekenler noktasında destek olacaklarını ifade etti.

Yapılan açılışların adından heyet, 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteklemiş olduğu ve çalışmalarına başlanan Süzek Kanyonu Macera Parkurunu inceledi.

Zonguldak Valisi Bektaş, bölgeyle ilgili yetkililerden ayrıntılı bilgiler aldı.