Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri Yerli Malı Haftası dolayısıyla sergi açtı. Sergide en çok beğeniyi bakliyattan yapılan Türkiye haritası ilgi gördü.

Kozlu Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri yerli malları ve tutum haftasını nedeniyle okul binasında sergi açıldı.

Sergi açılışına, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Milli Eğitim Müdürü Mahsur Gök, Zonguldak İli Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Necati Başar, Okul Müdürü Nuri Bozacıoğlu, Okul Müdür Yardımcısı Duygu Kartal İncebacak, Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Gümüş, Sınıf öğretmenleri Hanife Koca ve Safinur Ön, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış kurdelesinin ardından katılımcılar sergiyi gezdi.