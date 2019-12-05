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BAKZİFED Başkanı Bahri Küpeli, panel için geldiği Zonguldak'ta hayatını kaybetti

Batı Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) Genel Başkan Bahri Küpeli, 6 Aralık Cuma günü Dedeman Otelde yapılacak olan "Yapısal Reformlar Paneli"ne katılmak üzere geldiği Zonguldak’ta hayatını kaybetti.

Batı Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) Genel Başkan Bahri Küpeli, 6 Aralık Cuma günü Dedeman Otelde yapılacak olan "Yapısal Reformlar Paneli"ne katılmak üzere geldiği Zonguldak'ta hayatını kaybetti.


57 yaşındaki Bahri Küpeli'nin gün boyunca kendini kötü hissettiği öğrenildi. Geceyi geçireceği otelden çıktıktan bir süre sonrada yere yığıldı. Küpeli'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve yakındaki sağlık görevlileri yaptı. Küpeli, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri Küpeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.


Bahri Küpeli'nin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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