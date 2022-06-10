Balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Karamusa Mahalles'inde ırmağın içerisindeki balçığa saplanan büyükbaş hayvan için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekiplerine gelen bir ihbar üzerine Filyos Irmağı'nda balçığa saplamış bir büyükbaş hayvanı saplandığı yerden çıkarmak için kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin kurtardığı hayvan sahibine teslim edildi.