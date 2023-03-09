Balık fiyatlarına ramazan düzenlemesi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balık fiyatlarında ramazan ayı düzenlemesi yapıldı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla tezgahlarda balık çeşitliliği arttı. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte balık fiyatlarının düşeceğini söyleyen balıkçı esnaflarından Adem Çetin, vatandaşların bol bol balık tüketeceğini söyledi. Çetin, “Balık olarak tezgahlarımızda şu anda istavrit, uskumru, levrek, çupra, somon, mezgit ve barbunya var. Az da olsa bu balıklar geliyor. Şu anda balıkların fiyatları orta boy barbunya 100 TL, mezgit 70 TL, uskumru 70 TL, istavrit 80-100 TL arasında değişiyor, levrek ve çupra 150 TL. Ramazan ayında aksine balık fiyatları düşer, zaten sezonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Nisan'ın 15'i gibi balık sezonu bitiyor. Ramazan ayında tabii ki de balığın durumuna bağlı aynı seviyelerde de sayabilir, düşebilir ama bolluk beklemiyoruz. Nisan'ın 15'inde yasak başlıyor. Şu anki duruma bakarsak ramazan ayındaki iş durumuna bağlı, iş olursa dükkanımızı açarız. İş olmazsa da piyasalar şu anda çok durgun, biz de kapatırız gibime geliyor. Şu anda bir dükkanı açmak işçilerle beraber 2 bin TL'yi buluyor. Bizler de bu durumdan dolayı zorlanıyoruz. Balık az olduğu zaman 2-3 gün dükkanlarımızı kapatıyoruz, maliyetler çok yüksek, bizleri de kurtarmıyor” dedi.