Balık hali esnafı, "Türkiye'nin en iyi balığı Kdz. Ereğli'den çıkar"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçılık yapan esnaf, hamsi fiyatları ile ilgili farkları anlattı.

Geçtiğimiz aylarda tezgahlarda az balık olmasının sebebini, denizlerin sıcak olmasına bağlayan balıkçıların yüzü bu kez hamsiden yana gülüyor. Hamsilerin bol olmasından dolayı tezgahlarda yer alması, vatandaşların da ilgisini çekiyor. Hamsi fiyatlarının bazı bölgelerde 10 TL'den satılması sonrası Kdz. Ereğli'de balıkçılık yapan esnaf sebebini aktardı. İlçede 20 TL'den satılan hamsi ile ilgili balıkçılar, iri ve lezzetli olduğunu aktardı.

Tezgahlarda yer alan balıklardan; Palamut 40 TL, mezgit 30 TL, uskumru 15 TL, çinakop 30 TL, lüfer 35 TL, iri barbunya 50 TL, çupra ve levrek 60 TL, istavrit 20-25 TL arası fiyatlarında satılıyor. Balıkçı Yılmaz Geçkin, hamsi fiyatlarındaki farklılıkla ilgili açıklama yaptı. Geçkin açıklamasında, “Karadeniz hamsisi 20 TL. Ankara'da hamsi 10 TL diyorlar, Ankara'daki hamsi ile Karadeniz'deki hamsi arasında dünya kadar fark var. Marmara balığı ile Karadeniz balığı birbirini tutmaz. Türkiye'nin en iyi balığı Karadeniz Ereğli'den çıkar. Kdz. Ereğli'nin balığı 20 liradan başlıyor satışlarımız, gayet güzeldir. Millet aldanıyor, 4 çeşit hamsi var. İrisi var, incesi var, kalını var. Bu balıkları müşterilerimiz ayırt edemiyor, edemedikleri için. Karadeniz'den İstanbul'a giden balık 35 TL'ye satılıyor ama Ereğli'de 20 TL'ye satılıyor, pahalı değil. Hamsiye talep çok güzel, halk yiyebiliyor.” Dedi.

“Karadeniz hamsisi özelliği lezzetli olmasıdır”

Hamsi farklılıklardan bahseden Hüseyin Oktay ise vatandaşlara uyarıda bulunarak şunları söyledi:

“Tezgahlarımızdaki hamsi hiçbir tane ince olmamak şartıyla yer alıyor. Onlarda 1 kilo balık alıyorsan, en az 300-400 gramını küçük çıktığı için atarsın, böyle bir fark var. Karadeniz hamsisinin bir özelliği daha iri, daha lezzetli olmasıdır. Biz de teknelerden çok pahalı aldığımız için biz de mecburen 20 liradan satıyoruz.”

Çetin, “Bu sene denizde anormallik var”

Denizde ne kadar bol balık çıkarsa fiyatların düşeceğine vurgu yapan Balıkçı Adem Çetin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Elimizden geldiğince iri hamsi yedirmeye çalışıyoruz. O da fiyatları etkiliyor. 20 liralık hamsinin iriliği tezgahımızda da belli oluyor. Düzce'ye gelen hamsi, Ege tarafından İbrice hamsisi gelir, hiçbir işe yaramaz, lezzet alamazsın. Yerli hamsimiz ile Marmara hamsisi arasında fark var. Halkımız aldığında 1 tanesini atmayacak, lezzet olarak da güzel balık. Bu sene denizde bir anormallik var. 3 gün güzel balıkçılık oluyor, fiyatlar düşüyor. Bazen 4-5 gün fiyatlarda yükselme yapabiliyor. 35 seneden beri bu işi yapıyorum, böyle bir şey görmedim. Denizden ne kadar bol balık çıkarsa fiyatlar o kadar düşer. Bir çorba içiyorsunuz 20 lira, balık 20 lira 3 kişi karnını doyuruyor.”