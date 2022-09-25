Balıkçı barınaklarının yıkımında gerginlik

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde balıkçı barınaklarının yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Polis ve jandarma ekiplerinin görev aldığı yıkımda esnaf, mahkeme kararı beklenmeden yıkım işleminin yapıldığı gerekçesiyle duruma tepki gösterdi.

Kilimli ilçesinde 35 kadar barakanın bulunduğu alanın yıkımı için sabah saatlerinde iş makineleri bölgeye yönlendirildi. Mahkemeye itirazda bulunduklarını, bir hafta sonrasında kararın çıkacağını söyleyen vatandaşlarsa, kararın beklenmeden yıkımın gerçekleştirildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Ekiplerin bir saat müddet vermesinin ardından barakalardaki özel eşyalarını toplayan grup, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'a ulaşamadıklarını söyleyerek tepkilerini dile getirdi.

“Burası ruhsatsızsa benden niye elektrik, su parasını ticari olarak alıyor"

Yıkım sırasında polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Balık sezonunda yıkım yapmanın yanlış olduğunu söyleyen Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Buzkan, "12 Eylül 2022 tarihinde bir ay süre verilmesine oy birliğiyle mahkeme tarafından karar verildi. Bana bunu yazıyor, sonra buraya gelip yıkıyorlar. Ben buradan vergi vermiyor muyum? Balıkçılar sokağı olarak tabelamız var. Elektrik, su faturası ödüyoruz. Kapımıza doğalgaz gelmiş. Çevre temizlik vergisi alıyor. Kamil başkanım diyor ki 'burası ruhsatsız'. Ruhsatsızsa benden niye elektrik, su parasını ticari olarak alıyor" diye konuştu.

Bazı esnaflar da benzer durumu 2013 yılında yaşadıklarını ancak mahkemenin yıkım kararını iptal ettiğini hatırlattı.