Zonguldak'ta balıkçı teknesinden düşen tayfayı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesinde Kazım Reis isimli balıkçı teknesinde çalışanlar, yemek molası sırasında tayfa İbrahim Acar'ın (38) teknede olmadığını fark edince Sahil Güvenlik ekiplerini aradı. İhbar üzerine Kandilli ve Ilıksu mevkileri arasında başlatılan arama çalışmaları sürerken, Kozlu Limanı'ndan açılan bazı balıkçılar da arama çalışmalarına destek verdi.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen tayfayı arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "Kazım Reis adlı endüstriyel balıkçı teknesinden bir balıkçı tayfasının kaybolduğunu haber aldık. Bu haber üzerine tekne reisi ile yaptığımız görüşmelerde İbrahim Acar adlı balıkçı tayfasının tekneden düştüğü ve kaybolduğu tespit edildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı ile görüştük. Denizden taramalara başlandı. Biz de kooperatif olarak balıkçı arkadaşlarla istişare kurduk. Kozlu Limanı'ndan 10 tekne ile çalışmalara destek verdik. Umudumuz balıkçı kardeşimizden umutlu ve sevinçli haberler almak. İnşallah bulunur, ailesi ve diğer tayfa arkadaşları da mutlu olurlar. Biz de mutlu oluruz. Kooperatif olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Ilıksu-Kandilli arasında aramalara hız verildi" diye konuştu.