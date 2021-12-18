Balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar boş kaldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle teknelerin denize açılamaması nedeniyle balık tezgahları boş kalırken, fiyatlar da yükseldi.

Kdz. Ereğli'de fırtına ve sağanak yağışın etkili olması nedeniyle balıkçılar üç gündür denize açılamadı. Teknelerin denize açılamaması nedeniyle balık tezgahları neredeyse boş kalırken, az sayıdaki balığın fiyatları da ortalama yüzde 100 artış gösterdi. Başka illerden avlanmak için denize açılan bazı balıkçı tekneleri olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli Balıkçı Barınağı'na sığındı. Balıkçılar barınakta hem teknelerin hem de ağlarının bakımlarını yapıyor.

Avlanan balık miktarındaki düşüşün fiyatlara olumsuz yansıdığını belirten Ereğlili Balıkçı Bilal Sezgin, hafta sonuna kadar havanın bozuk olacağını dile getirdi. Sezgin konuşmasında, “Balıkçılar şu anda hava şartlarından dolayı balığa çıkamıyorlar, çıktıkları zamanda da balık pek fazla yok, balıklar az geldiği için de fiyatlar yüksek oluyor. Bu sebepten dolayı fiyatlarımız biraz yüksek. Buzhanede balıklar var. Buzhanede şoklu mezgitler, şoklu istavrit, şoklu çinekoplar var. Şu an mezgitin kilosu 60 TL den satılıyor, hamsi 20-25 TL, çinekop 80-100 TL arasında değişiyor. Deniz levrekleri var 80-100 TL arası değişiyor. Çupra var, 80 TL'den falan gidiyor'' ifadelerini kullandı.

Hava muhalefeti nedeniyle teknelerin denize açılamadığını belirten Balıkçı Uğur Karakuş ise balığın az olmasının fiyatlarda artışa yol açtığını söyledi. Karakuş gazetecilere yaptığı açıklamada “Karadeniz Ereğli'de balıkçılık yapıyorum. Şu anda havanın durumundan dolayı teknelerimiz limanda beklemektedir. Balığa gitmek için havanın düzelmesini bekliyoruz. Teknelerimizin zarar göreceği şekilde bir fırtına olmadı. Bundan birkaç sene önce burada sert bir fırtına olmuştu ve teknelerimiz baya zarar görmüştü. Şu anda teknelerimizin zarar göreceği bir rüzgar yok. 4-5 gün daha havalar bu şekilde edecek. Havalar açtığı zaman limandan Bismillah deyip denizde rızkımızı aramaya devam edeceğiz. Görüldüğü gibi çok sert bir fırtına yok ve teknelerimiz sağlam bir şekilde beklemekte. Hepsi bağlı ve emniyette bekliyor. Şu anda piyasa zor durumda olduğu için balık fiyatları tabii ki yükseldi. Yükselmesi de gerekiyor çünkü masraflarda ağırlaşmaya başladı balıkçımıza” şeklinde konuştu.

Karadeniz Ereğli açıklarında artık hamsi kalmadığını belirten Balıkçı Hüseyin Yüzgez de tuttukları mezgit ve istavritin yüksek fiyatlara satılmaya başlandığını vurguladı.

Yüzgez, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “30-40 seneden beridir balıkçıyım. Denizin şakası yok, denizin dalı budağı yok, balıkçılık desen zaten yok. Balık az. Tuttuğumuz balıklar dünya para, kasası 500-600 TL den aşağı değil. 3 günden beridir hava estiği için sıkıntılı günler yaşıyoruz. Burada mezgit, istavrit oluyor. Hamsi uzaklaştı, gitti. Teknelere herhangi bir zarar gelmedi, sadece yağmurun etkisinde kayıklar su alıyor. Fırtına nedeniyle açılamıyoruz. Kayıklarımız limanda bağlı.''

Sinop Ayancık ilçesinden denize açılan Balıkçı Erol Çetinkaya ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındıklarını belirtti. Balığın olmadığını ve balık arayışında olduklarını belirten Çetinkaya, “Balıkçıkla uğraşıyoruz. Sinop Ayancık ilçesinden yola çıktık. Yoğun hava şartları yüzünden Ereğli Limanı'na girdik. Hava şartlarından dolayı burada biraz bekleyeceğiz. Birkaç gün daha yoğun hava var. Balık arayışındayız. Şu anda balık durumu çok berbat durumda. Biz de balıkçılardan haber alarak iş yapıyoruz. İnşallah güzel bir haber gelirse ve bir yerde balık patlarsa biz de o istikamete doğru gideceğiz. Hedefimiz şu anlık Rumeli Feneri, boğaza doğru gitmeyi düşünüyoruz'' dedi.

Balıkçıların yanı sıra çok sayıda büyük yük gemisi de Ereğli açıklarına demir atarak olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekliyor.