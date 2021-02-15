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Balıkçılar fırtına nedeniyle limana sığındı

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde balıkçılar fırtına nedeniyle limana sığındı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde balıkçılar fırtına nedeniyle limana sığındı.


Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle balıkçılar Kozlu Limanına sığındı. Onlarca tekne limana demir atarak fırtınanın dinmesini bekledi. Ardından balıkçılar fırtınanın denmesiyle tekrar denize açılacak. Öte yandan kar yağışı ve fırtınanın hafta içerisinde de devam edeceği öğrenildi. Balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadıklarını söyleyerek, ''Fırtına nedeniyle denize açılamadık. Fırtınanın dinmesini bekliyoruz. İnşallah fırtına dinince yeniden denize açılacağız'' dedi.

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