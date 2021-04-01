Balıkçılar hamsiden umduğunu bulamadı

Zonguldak'ta av yasağına günler kala balıkçılar tezgahlarda tuttukları balıkları satmaya devam etti. Bu sene denizden istediğini tam olarak bulamayan balıkçılar, hamsinin pahalı ve az olmasından dert yandı. Tezgahlarda istavrit 15 TL, mezgit 30 TL ve levrek 35 TL olarak yer aldı. Balıkçı Kemal Özçep, hamsinin satılmadığını söyleyerek, ''Nisan'ın 15'inde büyük takımların işleri bitiyor. Ondan sonra ufak takımların balıkçıların işleri başlıyor. Yaz balıkçılığı kıyı balıkçılığı olur. Barbun, istavrit, bunlar parça parça tezgahlarımızda olacak. Somon ve levrek her zaman olacak. Bu saatten sonra hamsi de olmaz. Denizde Rabbim bir şeyler verdi. Ancak pandemiden dolayı her şey pahalı. 25-30 TL'ye hamsi satılmıyor. İnsanların alım gücü yok. Önceden 5-10 TL'ye satılan hamsi artık kalmadı. Denizde hiçbir şey çıkmadı diyemeyiz. Palamut, istavrit, mezgit ve hamsi oldu. Hamsinin pahalı olmasından dolayı rağbet görmedi” şeklinde konuştu.