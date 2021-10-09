Balıkçılar rüzgara takıldı

Zonguldak'ta etkili olan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Öte yandan limana demir atan balıkçılar rüzgarın dinmesini beklemeye başladı. Diğer yandan bazı balıkçılar ise limanda ağlarını ve teknelerini bakıma aldı. Balıkçılar, “Dün akşam etkili rüzgar nedeniyle denize açılamadık. Bizde limanda demir atarak rüzgarın dinmesini beklemeye başladık. Ayrıca denizde bir kaç gündür istenilen balık yok. Bakalım nasip rüzgar dinerse yeniden açılacağız” ifadelerine yer verdiler.