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Balıkçıların ağlarına takılanlar pes dedirtti

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde balıkçıların ağlarına plastik atık ve çöp takıldı.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde balıkçıların ağlarına plastik atık ve çöp takıldı.


Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Balıkçılar denize attıkları ağları çektiğinde ağlara plastik atıklar ve çöpler takıldı. Denize atılan çöplere tepki gösteren balıkçılar, “Bu nasıl bir başı boşluktur. İnanmıyorum. Denizde zaten balık yok birde denize kirletiyoruz. Bu sabah ağlarımıza balık yerine plastik atık ve çöp takıldı. Manzara ortada. Bu durumdan mutlumuyuz. Bu çöpler hem bizim ağlarımıza zarar veriyor. Hemde denizi kirletiyor. Gerçekten yazık”diye tepki gösterdiler.

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