Balkon duvarında tehlikeli dans

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi belediye ekiplerince çalan müziğe balkon duvarına çıkarak tehlikeli dans ile eşlik etti. O anlar yürekleri ağza getirdi.

Olay, Alaplı ilçesinde yaşandı. Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında vatandaşları eğlendirmek ve moral sağlamak amacıyla müzik etkinliği gerçekleştirdi. Çalan müziğe kendini kaptıran bir vatandaş ise tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti. Balkon duvarına çıkan ve ismi öğrenilemeyen vatandaş müzik eşliğinde oynamaya başladı.

O anları izleyenler ise kısa süreli panik yaşadı. Şaşkın adam tehlikeli dansına bir süre sonra ara vererek yeniden zemine indi.