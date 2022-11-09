Balkonda başlayan yangın evin içine sıçradı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 katlı binanın 2. katının balkon kısmında başlayan yangın kısa sürede evin içerisine sıçradı. Alevlerin bir anda sardığı dairedeki yangını itfaiye söndürdü.

Yangın Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi Dublex Evler Sitesi A Blok 2. Katta meydana geldi. Mehmet Aydoğan'ın ikamet ettiği evin balkonunda iddiaya göre elektrik aksamından yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevler evin içerisine sıçradı. Alevleri gören mahalle sakinleri 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altı. Yangın devam ettiği sırada binada oturanlar tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, ekipleri rapor tutup olay yerinden ayrıldı.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.