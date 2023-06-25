İhlas Haber Ajansı

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Balkonda dengesini kaybeden kadın 1. kattan aşağı düştü

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde balkonda dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balkonda dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı.



Olay, Alaplı ilçesi Hacihasan köyünde bulunan 2. katlı binanın 1. katında meydana geldi. Birsel D.(38) isimli kadın hava almak için balkona çıktı. Demir korkuluklara yaslanan kadın bir süre sonra dengesini kaybederek zemine düştü. Evde bulunan aile bireyleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri balkondan düşen Birsel D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Ereğli Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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