İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Balkondan inmeyen kedinin yardımına itfaiye koştu

Zonguldak’ta binanın balkonuna çıkan ve inemeyen kendinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Zonguldak'ta binanın balkonuna çıkan ve inemeyen kendinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.


Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Ergenekon sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir sokak kedisi bir binanın balkonuna çıkarak inemedi. Ardından kedinin seslerini duyan mahalle halkı hemen durumu itfaiye ekipler bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucundan kediyi balkondan alarak yeniden sokağa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması mahalle halkından büyük takdir topladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.